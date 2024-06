Úrad komisára OSN: Darcovia musia zvýšiť podporu pre migrantov

Ženeva 5. júna (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) žiada o vynaloženie väčšieho úsilia na záchranu ľudí na hlavných migračných trasách do Európy, kde podľa osobitného vyslanca UNHCR Vincenta Cochetela zažívajú migranti "nepredstaviteľné hrôzy". Cochetel zároveň vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu s miestnymi úradmi a zvýšenie finančných príspevkov od darcovských krajín. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa Cochetela by sa to malo týkať najmä efektívnejšieho prístupu k právnej ochrane a zvýšeniu bezpečnosti migrantov na jednotlivých trasách.



Nová správa UNHCR uvádza, že každoročne riskujú státisíce ľudí svoje životy na cestách z krajín subsaharskej Afriky, Ázie a Blízkeho východu. Migranti podľa správy často podcenia riziká a nebezpečenstvá takéhoto presunu a mnohí z nich prídu o život počas prechodu púšťou či v oblastiach štátnych hraníc. Niektorí sa stretávajú aj so závažnými porušeniami ľudských práv.



"Mnohí migranti nesmerujú do hlavných miest, kde je sústredená humanitárna pomoc. Uprednostnia skôr vedľajšie trasy, ktoré vedú do menších miest a ťažko dostupných oblastí," vysvetlil Cochetel a doplnil, že práve v týchto lokalitách odporúča zriadiť potrebné služby.



Tri štvrtiny z viac ako 108 miliónov násilne vysídlených osôb žijú v krajinách s nízkym až stredným príjmom, informuje UNHCR. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM tvoria migranti 3,6 percenta svetovej populácie (280 miliónov ľudí).