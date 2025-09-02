< sekcia Zahraničie
Úrad komisára OSN pre utečencov plánuje znížiť rozpočet o pätinu
Agentúra plánuje od 1. októbra zatvoriť svoju kanceláriu pre región južnej Afriky a zrušiť približne 4000 pracovných miest.
Autor TASR
Ženeva 2. septembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) plánuje na rok 2026 znížiť svoj rozpočet o takmer pätinu. Dôvodom sú „finančné obmedzenia“, hoci vojna v Sudáne a ďalšie krízy vo svete zvyšujú počet ľudí na úteku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu zverejneného v pondelok, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Rozpočet UNHCR má klesnúť z 10,2 miliardy dolárov (8,7 miliardy eur) v roku 2025 na 8,5 miliardy dolárov (7,3 miliardy eur), vyplýva z dokumentu, ktorý bol uverejnený na internete. Agentúra plánuje od 1. októbra zatvoriť svoju kanceláriu pre región južnej Afriky a zrušiť približne 4000 pracovných miest.
Agentúra Reuters píše, že humanitárne organizácie zasiahli škrty vo financovaní zo strany hlavných prispievateľov na čele s USA, ale aj ďalšími západnými mocnosťami, ktoré uprednostnili výdavky na obranu v dôsledku rastúcich obáv z Ruska.
UNHCR pritom očakáva, že počet vysídlených a osôb bez štátnej príslušnosti vzrastie budúci rok na rekordných 136 miliónov oproti 129,9 milióna v roku 2024. Hovorca UNHCR varoval, že škrty zo strany prispievateľov už teraz vytvárajú vážne riziká pre utečencov.
