Úrad komisára OSN privítal prepustenie Assangea z väzby v Británii

Ženeva 25. júna (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v utorok privítal prepustenie zakladateľa portálu Wikileaks Juliana Assangea z londýnskej väznice ako "významný krok k definitívnemu vyriešeniu tohto prípadu". Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Assange sa podľa súdnych dokumentov dohodol s americkými úradmi na priznaní viny v súvislosti s porušením amerických zákonov o špionáži v záujme zaistenia svojej slobody. Po prepustení z Británie by mal v stredu predstúpiť pred súd na súostroví Severné Mariány, čo je americké územie v Tichomorí.



"Vítame prepustenie Juliana Assangea z väzby v Spojenom kráľovstve," povedala hovorkyňa OHCHR Liz Throssellová. Dodala, že konečná dohoda o priznaní viny ešte čaká na schválenie.



"Ako sme opakovane upozorňovali, tento prípad vyvoláva obavy v súvislosti s ľudskými právami... V nasledujúcich dňoch budeme naďalej sledovať vývoj situácie" uviedla hovorkyňa.



Washington žiadal o vydanie Assangea do USA za údajné sprisahanie, keďže na svojej stránke WikiLeaks zverejnil státisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku.



Assange, občan Austrálie, sa proti vydaniu do USA bránil viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.