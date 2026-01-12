< sekcia Zahraničie
Úrad komisára OSN: Vlani zomrelo na Ukrajine najviac civilistov
Najnovšie správy o počte ukrajinských civilných obetí prichádzajú v čase, keď diplomatické snahy USA o ukončenie vojny uviazli po tom, ako Rusko minulý týždeň odmietlo návrh mierového plánu.
Autor TASR
Kyjev 12. januára (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v pondelok informoval, že na Ukrajine vlani zaznamenal najviac civilných obetí od roku 2022, keď sa začal konflikt medzi Kyjevom a Moskvou. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Celkový počet civilných obetí na Ukrajine v roku 2025 dosiahol najmenej 2514 mŕtvych a 12.142 zranených, čo predstavuje 31-percentný nárast v porovnaní s rokom 2024,“ uviedol OHCHR v správe zverejnenej v pondelok.
„Naše monitorovanie ukázalo, že tento nárast bol spôsobený nielen zintenzívnením bojov na fronte, ale aj väčším používaním zbraní s dlhým doletom, ktoré vystavili civilistov v celej krajine zvýšenému riziku,“ uviedla v tlačovej správe vedúca monitorovacej misie OHCHR na Ukrajine Danielle Bellová.
AFP zdôrazňuje, že spoľahlivé údaje o celkovom počte civilistov zabitých na Ukrajine od ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi neexistujú.
OHCHR podľa pondelkovej správy doposiaľ potvrdila takmer 15.000 civilných obetí. „Skutočný rozsah škôd na civilnom obyvateľstve... je pravdepodobne podstatne vyšší,“ dodal úrad a zdôraznil problematický prístup do niektorých oblastí v krajine, najmä tých, ktoré sa dostali pod ruskú kontrolu.
Najnovšie správy o počte ukrajinských civilných obetí prichádzajú v čase, keď diplomatické snahy USA o ukončenie vojny uviazli po tom, ako Rusko minulý týždeň odmietlo návrh mierového plánu. Podľa návrhu by po skončení vojny európske krajiny vyslali svojich vojakov na Ukrajinu, pripomína AFP.
