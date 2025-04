Úrad kórejského prezidenta: Budeme čakať na verdikt o odvolaní Juna

Soul 1. apríla (TASR) - Kancelária suspendovaného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v utorok uviedla, že bude pokojne očakávať verdikt súdu v prípade vyhlásenia stanného práva v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



„Verdikt v prípade impeachmentu prezidenta bude vynesený 4. apríla 2025 na Ústavnom súde,“ uviedol súd v utorkovom vyhlásení.



Podľa zdrojov oboznámených s touto záležitosťou polícia nasadí v Soule približne 14.000 príslušníkov zboru a bude uvedená do najvyššieho stupňa pohotovosti. Polícia tiež oznámila, že okamžite zadrží osoby pri pokuse vniknúť do areálu ústavného súdu, a posilní bezpečnosť všetkých sudcov ústavného súdu.



Pokiaľ sa Jun rozhodne zúčastniť na pojednávaní osobne, polícia zabezpečí jeho cestu z prezidentského sídla na súd. „Budeme pokojne čakať na rozhodnutie ústavného súdu,“ uviedol v utorok vysokopostavený predstaviteľ prezidentského úradu v tlačovom oznámení.



Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol 3. decembra 2024, čím vyvolal v krajine politickú krízu. Jeho rozhodnutie po niekoľkých hodinách zrušil parlament, ktorý následne inicioval proces odvolania hlavy štátu a pozastavil jej výkon prezidentských právomocí.



Súdny proces so suspendovaným prezidentom Junom sa začne 14. apríla. Prokuratúra ho obžalovala zo vzbury a zneužitia právomocí. Juhokórejský prezident má trestnoprávnu imunitu s výnimkou trestného činu vzbury a vlastizrady. Môže mu za to hroziť doživotný trest alebo trest smrti. Ten sa však v Južnej Kórei neuplatňuje od konca 90. rokov. V prípade usvedčenia z týchto činov sa budú konať nové voľby. Ak ústavný súd žalobu zamietne, Jun sa vráti do úradu.