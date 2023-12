Úrad v Sasku klasifikoval AfD ako extrémistickú stranu

Drážďany 8. decembra (TASR) — Úrad na ochranu ústavy vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko klasifikoval tamojšiu regionálnu pobočku politickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) s konečnou platnosťou ako pravicovo-extrémistickú. Informovala o tom agentúra DPA.



"O pravicovo-extrémistickej orientácii AfD v Sasku už nie sú žiadne pochybnosti," povedal v piatok v Drážďanoch predseda úradu Dirk-Martin Christian.



Rovnako klasifikované boli predtým štruktúry AfD v spolkových krajinách Durínsko a Sasko-Anhaltsko. V Sasku tomu predchádzali štyri roky sledovania činnosti AfD.



Podľa správy Spolkového úradu na ochranu ústavy (BND) sú mnohé postoje AfD v Sasku namierené proti základným princípom demokratického štátu.



Napríklad v súvislosti s imigráciou presadzuje politický koncept etnopluralizmu, ktorý je charakteristickým znakom pravicového extrémizmu. Etnopluralizmus predpokladá rôznorodé, navzájom oddelené a ohraničené etnicko–kultúrne oblasti. Je tak určitým protikladom k multikulturalizmu, ktorý počíta so spolužitím kultúr na jednom území.



"Podľa predstáv saskej AfD by bolo získanie nemeckého občianstva založené výlučne na etnicko-biologických alebo kultúrnych kritériách," konštatuje sa v správe BND. Takéto všeobecné chápanie je však nezlučiteľné s ústavou.



V diskusii o migrácii strana podľa BND zastáva typické etnicko-nacionalistické postoje. Jej poprední predstavitelia vo verejnej diskusii opakovane používajú termíny pravicovo-extrémistickej scény, ako "veľká výmena", či požadujú "reemigráciu".



Alternatíva pre Nemecko bola založená v roku 2013 a jednou z jej bášt je aj Sasko. V krajinských voľbách, ktoré sa budú v Sasku konať 1. septembra 2024, by sa AfD mohla stať najsilnejšou stranou. V najnovšom prieskume mala rovnako ako kresťanskí demokrati podporu 33 percent opýtaných.



V susednom Durínsku, kde sa voľby konajú v rovnaký deň, je AfD s podobnou podporou ďaleko pred všetkými ostatnými stranami.



Na celoštátnej úrovni má AfD momentálne 22-percentnú podporu.