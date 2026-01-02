Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úrad na podporu filmu prešetrí možné väzby bývalých členov na nacistov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Agentúre DPA to povedal šéf FFA Peter Dinges, píše TASR.

Autor TASR
Berlín 2. januára (TASR) - Nemecký spolkový Úrad na podporu filmu (FFA) so sídlom v Berlíne si plánuje dať vypracovať štúdiu, ktorá má zistiť prípadné väzby jeho bývalých členov na nacistický režim. Agentúre DPA to povedal šéf FFA Peter Dinges, píše TASR.

Vedúca organizácia nemeckého filmového priemyslu v krajine Spio si už v minulosti nechala vypracovať takúto štúdiu, ktorá mala objasniť možné nacistické väzby bývalých členov jej vedenia a držiteľov ocenení. V dôsledku toho odobrala čestné ocenenia 14 filmovým osobnostiam. Medzi nimi sa ocitla aj filmárka Leni Riefenstahlová, herec Heinz Rühmann, bývalý riaditeľ Berlinale Alfred Bauer a filmová diva Olga Chekhová.

„FFA je oveľa mladšia – bola založená v roku 1968 –, ale v tom čase ešte mohli existovať nacistické prepojenia,“ povedal Dinges.
