Úrad OSN: Dodávka paliva z Egypta do Pásma Gazy vonkoncom nestačí

Gaza/Ramalláh 15. novembra (TASR) - Palivo, ktoré v stredu doviezli cisternou z Egypta cez hraničný priechod do Pásma Gazy, "vonkoncom nestačí", vyhlásil Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"To množstvo sa rovná polovici cisterny! To vonkoncom nestačí. Treba ho oveľa viac. Palivo sa používa ako zbraň vo vojne, to musí prestať," napísala UNRWA na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.



UNRWA v inom príspevku potvrdila, že prijala 23.027 litrov paliva. Dodala, že to je iba "deväť percent" množstva, ktoré agentúra potrebuje denne na vykonávanie život zachraňujúcej práce.



AFP už predtým informovala, že v stredu prešla z Egypta cez hraničný priechod Rafah do Pásma Gazy cisterna s palivom. Ide o prvú takúto dodávku od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas (7. októbra), ktoré ovláda toto palestínske územie.



Egyptský zdroj vtedy uviedol, že palivo bude určené Organizácii Spojených národov (OSN), aby "mohla doručiť humanitárnu pomoc, keďže kamióny na palestínskej strane ju prestali pre nedostatok paliva prevážať".



COGAT, orgán izraelského ministerstva obrany, ktorý má na starosti palestínske civilné záležitosti, predtým oznámil, že "kamióny OSN prevážajúce humanitárnu pomoc cez hraničný priechod Rafah budú tankovať nové palivo na priechode Rafah na žiadosť USA".



Svedkovia na egyptskej strane hranice informovali, že na prechod cez Rafah čakajú dve ďalšie cisterny.