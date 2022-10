Úrad OSN je znepokojený plánmi Ruska sprísniť zákon o LGBTQ propagande

Ženeva 28. októbra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vyjadril v piatok hlboké znepokojenie nad krokom poslancov dolnej komory ruského parlamentu, ktorí vo štvrtok zahlasovali za sprísnenie zákona o tzv. LGBTQ propagande z roku 2013. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Obhajcovia ľudských práv odsudzujúci tento zákon tvrdia, že nové dodatky prakticky znamenajú, že za trestné by sa považovali akékoľvek verejné zmienky týkajúce sa párov rovnakého pohlavia.



Dané návrhy "rozširujú zákaz akejkoľvek diskusie a výmeny informácií o lesbách, gejoch, bisexuálnych a transrodových ľuďoch a ich ľudských právach", povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa OHCHR Ravina Šamdasáníová.



Nový nový komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk je podľa nej krokom poslancov ruskej Štátnej dumy nesmierne znepokojený, keďže to "ešte viac porušuje medzinárodné normy a princípy v oblasti ľudských práv".



Türk preto vyzýva poslancov, aby legislatívne návrhy v ďalších dvoch plánovaných čítaniach odmietli. Apeluje tiež na to, aby existujúci zákon zrušili a urýchlene prijali opatrenia na zákaz diskriminácie a násilia založeného na sexuálnej orientácii a rodovej identite. Komisár tiež poznamenal, že vylúčenie, stigmatizácia a diskriminácia akejkoľvek skupiny v spoločnosti sú hlavnou príčinou násilia.



Experti OSN na ľudské práva odsúdili daný zákon ako "diskriminačný, porušujúci základné práva na slobodu prejavu a vedúci k nárastu nenávistných prejavov, zločinov z nenávisti a zneužívaniu". Upozornili, že tieto činy sú namierené aj voči deťom.



V rebríčku 49 európskych krajín zaradila organizácia Rainbow Europe (Dúhová Európa) Rusko na štvrté miesto odspodu, čo sa týka tolerancie voči LGBTQ ľuďom.