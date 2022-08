Úrad OSN je znepokojený z procesov s ukrajinskými vojnovými zajatcami

Ženeva 23. augusta (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vyjadril v utorok znepokojenie s plánmi Ruskom podporovaných predstaviteľov, ktorí chcú zrejme už v najbližších dňoch postaviť pred súd v meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny vojnových zajatcov. Ak by bolo týmto osobám úmyselne odopreté právo na spravodlivý proces, znamenalo by to podľa OHCHR spáchanie vojnového zločinu zo strany Ruska. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Hovorkyňa OHCHR Ravina Šamdasáníová na tlačovom brífingu priblížila, že Moskvou podporované miestne orgány – zrejme v rámci plánov zriadiť podľa svojich slov "medzinárodný tribunál" – pripravujú v sále filharmónie v Mariupole kovové klietky pre zajatcov.



"Veľmi nás znepokojuje spôsob, akým sa to deje," povedala Šamdasáníová s odkazom na fotografie zachytávajúce tieto obrovské klietky, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach. "Je to neprijateľné, je to ponižujúce," dodala s tým, že ukrajinskí zajatci majú nárok na ochranu na základe Ženevských konvencií.



Šamdasáníová uviedla, že OHCHR nemá k zajatcom prístup, a takisto očakáva, že nedostane ani povolenie zúčastniť sa na chystaných procesoch. "Obávame sa, že odmietnutie prístupu nezávislým pozorovateľom ponecháva vojnových zajatcov vystavených mučeniu s cieľom vymámiť z nich priznanie," povedala. Rusko odmieta, že by vojnoví zajaci boli terčom mučenia či iných foriem zlého zaobchádzania.



OHCHR vyjadril takisto znepokojenie, čo sa týka prípadov, keď Ukrajina súdila ruských zajatcov, pričom niektorí z nich boli odsúdení len za účasť na nepriateľských akciách.



Reuters pripomína, že predstaviteľ samozvanej prokremeľskej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin v auguste vyhlásil, že do konca leta sa uskutoční súd so zajatými členmi ukrajinského pluku Azov.



Prístavné mesto Mariupol na pobreží Azovského mora bolo niekoľko mesiacov terčom ostreľovania ruských ozbrojených síl a tamojšie oceliarne Azovstaľ sa stali symbolom ukrajinského odporu. Baštou obrancov mesta boli do mája, keď sa na rozkaz z Kyjeva a v záujme zachovania svojich životov stovky bojovníkov pluku Azov vzdali ruskej armáde. V podzemných krytoch a na chodbách továrne sa celé týždne skrývali aj stovky civilistov.