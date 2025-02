Úrad OSN kritizuje návrh pozastaviť právo žiadať o azyl v Poľsku

Varšava 4. februára (TASR) - Ľudskoprávni aktivisti, ako aj Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) kritizujú legislatívny návrh o pozastavení práva migrantov žiadať o azyl v Poľsku, o ktorom sa v utorok začalo rokovať v Sejme, dolnej komore poľského parlamentu. S odvolaním sa na agentúru PAP o tom informuje spravodajca TASR.



Na prijatie legislatívneho návrhu vyzval podpredseda vlády a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Musíme zamedziť situáciám, keď ktokoľvek, kto prekročí hranicu, ihneď žiada o azyl," povedal Kosiniak-Kamysz minulú stredu (29. januára). Podľa ministra má vláda povinnosť chrániť hranice a dočasné pozastavenie práva žiadať o azyl je nevyhnutnosťou. Verí, že návrh bude rýchlo prijatý a celá Európa ho bude nasledovať.



Hovorca UNHCR v Poľsku Rafal Kostrzynski prečítal v Sejme list, v ktorom pripomenul, že Poľsko na základe princípu zákazu vyhostenia nemôže vrátiť žiadateľov o azyl do krajiny ich pôvodu, ani na iné miesto, kde by boli ohrození alebo vystavení prenasledovaniu. Podľa listu UNHCR rozumie potrebe riešiť situáciu na hraniciach, ale verí, že bude riešená citlivým spôsobom.



Návrh kritizovali aj zástupcovia Amnesty International či nadácie Dávame deťom silu. "Akokoľvek sú potrebné určité mechanizmy ochrany hraníc, kategoricky zdôrazňujeme, že žiadne porušovanie práv detí nie je opodstatnené, bez ohľadu na to, či sú v maternici, v náručí svojich rodičov alebo bez opatrovníka," povedala Agnieszka Kwasniewská-Sadkowská z nadácie.



Navrhovaná regulácia stanovuje, že obmedzenie výkonu práva na azyl môže byť uplatnené rozhodnutím vlády na žiadosť ministra vnútra. Rozhodnutie má zohľadňovať prevenciu destabilizácie domácej situácie, ako aj minimalizáciu obmedzení práv cudzincov hľadajúcich medzinárodnú ochranu.



Podľa návrhu by takéto obmedzenie bolo dočasné, s maximálnym trvaním 60 dní. Prípadné predĺženie nesmie byť dlhšie než 60 dní a musí byť potvrdené Sejmom.



Obmedzenie by sa netýkalo osamotených neplnoletých osôb, tehotných žien či vážne chorých. Takisto by sa netýkalo osôb, u ktorých pohraničná stráž jednoznačne identifikuje ohrozenie v krajine, z ktorej práve prišli.