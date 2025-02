Úrad OSN: Militantné hnutie v Kongu vykonalo mimosúdne popravy detí

Ženeva 18. februára (TASR) - Rwandou podporovaný povstalci z Hnutia 23. marca (M23) mimosúdne popravovali deti v meste Bukavu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Uviedol to v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a varoval pred rapídnym zhoršovaním situácie v regióne a porušovaním ľudských práv. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Náš úrad potvrdil prípady mimosúdnych popráv detí zo strany M23 po tom, ako minulý týždeň vstúpili do mesta Bukavu," povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa OHCHR Ravina Shamdasaniová. "Tiež vieme, že deti mali zbrane," dodala.



Detský fond OSN (UNICEF) už minulý týždeň varoval pred stupňujúcim sa násilím v KDR páchaným na deťoch a ich rodinách.



"Z provincií Severné a Južné Kivu dostávame hrozné správy o závažných porušeniach práv detí zo strany účastníkov konfliktu vrátane znásilnení a iných foriem sexuálneho násilia, ktoré presahujú úroveň, akú sme zaznamenávali v posledných rokoch," vyhlásila riaditeľka UNICEF-u Catherine Russellová.



Podľa nej sa v týždni od 27. januára do 2. februára, kedy mesto Goma na východe KDR obsadili bojovníci M23, počet prípadov znásilnenia zvýšil päťnásobne a obete zdravotníci ošetrili v 42 centrách podporovaných UNICEF. Deti tvorili 30 percent obetí, povedala Russellová.



Hovorkyňa OHCHR v utorok potvrdila tieto výroky a dodala, že evidujú prípady "zlého zaobchádzania, sexuálneho a rodovo podmieneného násilia.... detského núteného náboru, zastrašovania a vyhrážania sa smrťou (v oblasti)," vysvetlila Shamdasaniová.