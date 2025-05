Úrad OSN: Obyvatelia Gazy potrebujú jedlo a vodu, no dostávajú bomby

Ženeva 6. mája (TASR) - Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v rámci Organizácie Spojených národov (OSN) v utorok obvinil Izrael z používania humanitárnej pomoci do Pásma Gazy ako bojovej taktiky. Miestni obyvatelia podľa OCHA namiesto jedla a vody dostávajú bomby, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Skutočnosť je taká, že už nie je čo prerozdeľovať, pretože bola humanitárna operácia priškrtená, už nie je čo dať. V Gaze zúfalo potrebujú jedlo, ale dostávajú bomby,“ vyhlásil hovorca OCHA Jens Laerke. „Potrebujú vodu, dostávajú bomby. Potrebujú zdravotnú starostlivosť, dostávajú bomby,“ dodal.



Hovorca vyjadril pohoršenie nad nedávnym vyjadrením predstaviteľa Izraelu, ktorý pred skupinou aktivistov zastupujúcich približne 15 agentúr OSN a 200 neziskových organizácií naznačil, že Tel Aviv má plány „úplne odstaviť existujúci systém distribúcie pomoci“, ktoré majú tieto organizácie na starosti v Gaze.



„Izraelčania ich namiesto toho požiadali dovážať zásoby cez izraelské stanovištia za podmienok stanovených izraelskou armádou,“ uviedol Laerke. OSN podľa neho jednoznačne odmietla takýto návrh a o pláne povedala, že by „nedodržiaval základné humanitárne princípy nestrannosti, neutrality a nezávislého poskytovania pomoci“. Laerke trval na tom, že humanitárna pomoc musí byť poskytnutá „na základe potrieb a ničoho iného“.



„Zdá sa, že ide o úmyselný pokus využiť humanitárnu pomoc ako zbraň. Navrhovaný systém sa zdá byť určený na väčšiu kontrolu a obmedzenie zásob, čo je opak toho, čo je potrebné. Pomoc máme rozmiestnenú pred Gazou, pripravenú na vstup,“ vyhlásil Laerke. Podľa jeho slov sa ľudia v Pásme Gazy „hrabú v odpadkoch v snahe nájsť niečo jedlé“ a situáciu popísal ako „drsnú, brutálnu, neľudskú realitu".



OCHA pripomenula, že po takmer deviatich týždňoch izraelskej blokády humanitárnej pomoci do Gazy sa situácia naďalej zhoršuje a takmer všetci miestni obyvatelia boli už najmenej raz vnútorne vysídlení.