Úrad OSN pomáha Ukrajine s prípravami na ďalšiu vojnovú zimu

Rím 11. apríla (TASR) - Zástupkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na Ukrajine Karolina Lindholm Billingová v piatok vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby naďalej pomáhalo s financovaním humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. V príhovore na konferencii o obnove Ukrajiny v Ríme doplnila, že UNHCR spolu s miestnymi partnermi denne pomáha ľuďom, ktorí sa stali obeťami leteckých útokov – vrátane tých nedávnych na Kyjev a Charkov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Lindholm Billingová uviedla, že ruská invázia na Ukrajinu v roku 2022 prinútila opustiť svoje domovy takmer desať miliónov ľudí. Približne 3,8 milióna z nich je vysídlených v rámci krajiny a 5,6 milióna odišlo do zahraničia, pričom väčšina z nich chce zostať čo najbližšie k svojmu domovu.



Zástupkyňa UNHCR doplnila, že okrem pomoci ľuďom utekajúcim z oblastí frontu by medzinárodné spoločenstvo malo pokračovať aj v podpore okamžitej obnovy Ukrajiny, „aby tí, ktorí chcú na Ukrajine zostať, to naozaj aj mohli urobiť“.



Lindholm Billingová uviedla, že UNHCR v súčasnosti pripravuje s ukrajinskou vládou „zimný plán pomoci“, ktorý bude zahŕňať finančnú podporu pre zraniteľné rodiny na nákup palivového dreva, uhlia a brikiet na vykurovanie domov v oblastiach pri fronte, kde je poškodená energetická infraštruktúra.



„Čaká nás ďalšia zima a vieme, že chladné počasie predstavuje pre ľudí ďalšie riziko. Preto bude nevyhnutné podporiť nielen ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ale aj jednotlivé domácnosti,“ dodala.



Počas v poradí štvrtej konferencie o obnove Ukrajiny, ktorá sa konala vo štvrtok a v piatok v Ríme, európski lídri vyzvali súkromný sektor a investorov, aby už teraz investovali do obnovy Ukrajiny – aj napriek tomu, že Rusko zosilňuje svoju vojenskú ofenzívu.



AP dodala, že konferencia má uzavrieť individuálne zmluvy o zárukách a grantoch, ktoré majú uvoľniť viac ako desať miliárd eur investícií. Európska komisia medzitým oznámila aj vytvorenie fondu na obnovu Ukrajiny – najväčšieho akciového fondu doteraz zriadeného na podporu tejto krajiny.



Okrem toho štáty, ktoré sú pripravené poskytnúť jednotky pre budúce stabilizačné sily na Ukrajine, sa dohodli na zriadení hlavného štábu v Paríži, aby po skončení vojny boli pripravení na ich rýchle vyslanie.