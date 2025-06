Úrad OSN: Porušovanie práv v KĽDR pretrváva roky po správe o zločinoch

Pchjongjang 20. júna (TASR) - Porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei (KĽDR) pretrváva aj viac než desať rokov po vydaní správy OSN, ktorá dospela k záveru, že Pchjongjang sa dopustil páchania zločinov proti ľudskosti. Agentúre Reuters to povedal James Heenan, ktorý zastupuje Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Soule, informuje TASR.



Heenan, ktorý prípady porušovania práv v KĽDR vyšetruje, je podľa svojich slov stále prekvapený z pretrvávajúceho výskytu popráv, nútených prác a správ o hlade v tejto autoritárskej a izolovanej krajine.



Jeho tím ešte tento rok vydá správu nadväzujúcu na zistenia vyšetrovacej komisie v KĽDR z roku 2014, podľa ktorej sa severokórejská vláda dopustila „systematického, rozsiahleho a hrubého porušovania ľudských práv“, ktoré predstavuje zločiny proti ľudskosti.



Závery správy sa ešte len dokončujú, ale Heenan pre Reuters povedal, že za posledných desať rokov sa dosiahli zmiešané výsledky. Na jednej strane vláda KĽDR začala viac spolupracovať s niektorými medzinárodnými inštitúciami, no zároveň posilnila svoju kontrolu vo vnútri krajiny.



„Obdobie po skončení pandémie COVID-19 znamená pre KĽDR oveľa väčšiu kontrolu vlády nad životmi ľudí a obmedzenie ich slobôd,“ poznamenal Heenan v rozhovore.



Agentúra Reuters sa medzitým neúspešne pokúsila získať vyjadrenie od veľvyslanectva KĽDR v Londýne. Vláda v Pchjongjangu však v minulosti zneužívanie poprela a obvinila OSN a zahraničné štáty, že sa snažia využiť tému ľudských práv ako politickú zbraň na útok proti KĽDR.



Severokórejský režim prvýkrát priznal až v roku 2022, že koronavírus prenikol na územie KĽDR. Washingtonské Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie však v nedávnej správe uviedlo, že pandémia COVID-19 zúrila v KĽDR už dva roky predtým. Vláda podľa centra reakciu na pandémiu nezvládla a zvolila spôsob, ktorým porušila slobody ľudí a ponechala väčšinu občanov napospas osudu.



Vyšetrovanie Reuters v roku 2023 zase zistilo, že vodca KĽDR Kim Čong-un strávil veľkú časť pandémiu budovaním masívneho reťazca múrov a plotov pozdĺž dovtedy priechodnej hranice s Čínou a neskôr postavil ploty aj okolo metropoly Pchjongjang.



Spoločnosť SI Analytics sídliaca v Soule, ktorá vydáva satelitné snímky, v stredu vydanej správe uviedla, že KĽDR renovuje väzenský tábor v blízkosti hraníc s Čínou a zároveň posilňuje fyzickú kontrolu nad väzňami pod zámienkou zlepšenia zariadenia.



Heenan povedal, že jeho tím hovoril s viac ako 300 Severokórejčanmi, ktorí v posledných rokoch utiekli zo svojej vlasti, a mnohí z nich podľa neho vyjadrili zúfalstvo.



„Niekedy počujeme ľudí, ktorí dúfajú, že vypukne vojna, pretože to by mohlo veci zmeniť,“ dodal. Rovnako však vyjadril znepokojenie nad znižovaním financovania medzinárodnej pomoci a programov OSN vo svete, ktoré tlačí na prácu v oblasti ľudských práv a ohrozuje podporu severokórejských utečencov.