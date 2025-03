Úrad OSN potvrdil úmrtie svojho pracovníka v Pásme Gazy

Tel Aviv 19. marca (TASR) - Úrad OSN pre projektové služby (UNOPS) v stredu potvrdil úmrtie jedného svojho pracovníka v centrálnej časti Pásme Gazy. Zomrel pri výbuchu v budove úradu v meste Dajr al-Balah, na ktorú niekto podľa vyhlásenia "zhodil alebo vypálil" zrejme výbušninu. Explózia, ktorej okolnosti sú nateraz neznáme, si vyžiadala aj päť zranených. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Nebola to náhoda," uviedol šéf UNOPS Jorge Moreira da Silva, ktorý vo vyhlásení napísal, že je smrťou zamestnanca šokovaný a zdrvený. Útoky na humanitárne priestory sú podľa neho porušením medzinárodného práva. Vyzval, aby všetky strany chránili personál a priestory OSN.



K incidentu došlo po tom, čo Izrael spustil najintenzívnejšie bombardovanie Pásma Gazy, odkedy tam 19. januára začalo platiť prímerie. Pri náletoch zomrelo podľa miestnych úradov viac než 400 ľudí.



Úmrtie zahraničného pracovníka OSN a päť vážne zranených osôb pri izraelskom údere v centrálnej časti Gazy hlásilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda poprela, že by útočila na objekt OSN.



"V tejto fáze nie je potvrdená povaha incidentu" ani typ munície, dodal da Silva, pričom apeloval na obnovenie prímeria vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, na "nerušené poskytovanie humanitárnej pomoci" do Pásma Gazy a prepustenie zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiavajú palestínski militanti.



Bulharské ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že jeden jeho občan pracujúci pre OSN prišiel o život v Pásme Gazy. Nespresnilo, v ktorej časti tejto pobrežnej enklávy k tomu došlo.



Na záberoch AFP z mesta Dajr al-Balah bolo vidieť vozidlá OSN a sanitku, ktoré prevážali troch mužov do miestnej nemocnice. Dvaja z nich mali zrejme zranené nohy, tretí bol s obväzmi na oboch rukách a bruchu a so stopami krvi na hrudi. Dvaja zo zranených mali na sebe nepriestrelné vesty, pričom jeden z nich mal oblečené tričko agentúry UNMAS.