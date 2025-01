Úrad OSN: Tadžikistan musí prestať s vyhosťovaním afganských migrantov

Dušanbe 27. januára (TASR) - Tadžikistan musí zastaviť vyhosťovanie afganských utečencov, vyhlásil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Reagoval na to, že tadžické úrady poslali minulý mesiac desiatky osôb z krajiny spať do Afganistanu ovládaného hnutím Taliban, píše TASR podľa pondelňajšej správy agentúry AFP.



"UNHCR vie o nútenom návrate najmenej 80 afganských utečencov do Afganistanu v decembri 2024," uviedol úrad pre agentúru AFP. Ozrejmil tiež, že väčšina osôb mala platné doklady a utečenecké preukazy. "Nútený návrat osoby, ktorej hrozí mučenie alebo iné závažné porušovanie ľudských práv, je v rozpore s tadžickou legislatívou o utečencoch," zdôraznil UNHCR ešte v sobotu. Skupiny na ochranu ľudských práv varujú, že tí, ktorí boli poslaní späť, sú vystavení riziku.



Tisíce Afgancov hľadali od 90. rokov minulého storočia útočisko v susednom Tadžikistane. Utekali tam pred následkami sovietsko-afganskej vojny, inváziou USA a následnými bojmi či pred represiami dvoch vlád Talibanu.



UNHCR tiež upresnil, že na konci roka 2024 bolo v Tadžikistane takmer 9000 utečencov z Afganistanu. Podľa Tadžikistanu majú migranti počas pobytu v krajine mnohé práva rovnaké ako tadžickí občania.



Tadžikistan a Afganistan spájajú silné kultúrne a jazykové väzby, no od návratu Talibanu k moci v roku 2021 sa vzťahy medzi oboma krajinami narušili. Tadžický prezident Emomali Rachmon kritizuje Taliban pre jeho zaobchádzanie s Tadžikmi, ktorí sú druhou najväčšou etnickou skupinou v Afganistane.



K vyhosteniu afganských migrantov už pristúpili aj ďalšie susedné krajiny ako Pakistan či Irán, pripomína AFP.