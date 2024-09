Úrad OSN údajne nevedel, že jeho zamestnanec je veliteľom Hamasu

Ženeva 30. septembra (TASR) - Úrad OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) tvrdí, že nevedel o tom, že jeho bývalý zamestnanec bol veliteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas v Libanone. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, píše TASR.



Táto kauza sa týka Fátiha Šarífa abú Amína, ktorý v pondelok aj so svojou rodinou prišiel o život pri nálete izraelskej armády na utečenecký tábor al-Bas pri meste Súr (historický názov: Týros) na juhu Libanonu. Podľa libanonských médií Šaríf v tábore pôsobil ako riaditeľ strednej školy spravovanej úradom UNRWA.



Ako však v pondelok v Ženeve spresnil šéf UNRWA Philippe Lazzarini, Šaríf bol v marci z tejto funkcie dočasne odvolaný po obvineniach týkajúcich sa svojich politických aktivít, ktorými porušil kódex zamestnancov UNRWA. Jeho suspendovanie na jar v Libanone vyvolalo početné protesty a štrajky učiteľov.



Lazzarini na margo kauzy dodal, že v súvislosti so Šarífom nikdy nepadlo slovo "veliteľ". Bránil sa tiež, že to, "čo je zrejmé dnes, nemuselo byť zjavné včera".



Za niečo viac ako týždeň prišlo pri izraelských útokoch v Libanone o život sedem vysokopostavených veliteľov a predstaviteľov militantného hnutia Hizballáh vrátane jeho vodcu Hasana Nasralláha. Libanon a veľká časť Blízkeho východu je po týchto operáciách izraelskej armády i tajných služieb v šoku.



Hizballáh otvoril svoj front na podporu svojho spojenca v Pásme Gazy - hnutia Hamas - len deň po 7. októbri 2023, keď palestínske teroristické komandá prenikli na juh Izraela, ktorý na túto eskaláciu reagoval leteckou a pozemnou ofenzívou na území palestínskej pobrežnej enklávy.