Úrad OSN: V Gaze zaočkovali 530.000 detí proti vírusu detskej obrny

Gaza 11. septembra (TASR) - Proti vírusu detskej obrny bolo v Pásme Gazy zaočkovaných takmer 530.000 palestínskych detí, vyhlásil v stredu Úrad OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA). Hromadné očkovanie v súčasnosti prebieha na severe tejto enklávy, informuje TASR podľa agentúr Reuters a Anadolu.



Predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na palestínskom území Rik Peeperkorn koncom augusta uviedol, že cieľom kampane je zaočkovať 640.000 detí vo veku do desať rokov. Cieľ WHO je preto momentálne naplnený na 80 percent.



Vírus detskej obrny vo vojnou zmietanom Pásme Gazy prvýkrát potvrdili v priebehu augusta. Šírenie vírusu spôsobil výrazný pokles miery zaočkovania u novorodencov v dôsledku pretrvávajúcich bojov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



WHO a Detský fond OSN (UNICEF) preto vyzvali na zriadenie humanitárnych prestávok v boji, ktoré by umožnili hromadné očkovanie detí v Pásme Gazy. Tento návrh koncom augusta odsúhlasili predstavitelia oboch strán konfliktu.



Očkovacia kampaň prebieha v troch fázach. Prvá sa začala 1. septembra v centrálnej časti Pásma Gazy. Poslednú fázu na severe enklávy odštartovali zdravotníci v utorok.