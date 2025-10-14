< sekcia Zahraničie
Úrad OSN: Viaceré krajiny naznačili ochotu prispieť na obnovu Gazy
Ženeva 14. októbra (TASR) - Zo strany viacerých krajín, vrátane USA, arabských aj európskych štátov, existujú sľubné prvé náznaky o ochote prispieť na obnovu Pásma Gazy, uviedol v utorok predstaviteľ Rozvojového programu OSN (UNDP). Podľa neho budú náklady dosahovať hodnotu 70 miliárd dolárov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Už sme obdržali veľmi dobré signály,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii v Ženeve Jaco Cilliers z UNDP bez uvedenia ďalších podrobností.
Počas konferencie odhadol, že výsledkom dvojročnej vojny medzi Izraelom a Hamasom od októbra 2023 je najmenej 55 miliónov ton trosiek.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas letu z egyptského mesta Šarm aš-Šajch, kde v pondelok spolu s predstaviteľmi Egypta, USA a Kataru podpísal dohodu o prímerí v Pásme Gazy, vyhlásil, že bude hľadať podporu štátov Perzského zálivu, Spojených štátov a Európy pre obnovu Gazy v rámci tejto novej dohody. Informoval o tom portál The Times of Israel (TOI), podľa ktorého Erdogan tiež prejavil nádej, že financovanie projektu bude poskytnuté rýchlo.
