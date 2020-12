Úrad OSN vyradil marihuanu zo zoznamu najnebezpečnejších drog

Viedeň 3. decembra (TASR) - Komisia OSN pre narkotiká (CND) v stredu vyradila marihuanu zo zoznamu najnebezpečnejších drog, na ktorom figurujú aj heroín a syntetické opioidy. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra DPA.



Za vyradenie marihuany hlasovalo 27 krajín, proti bolo 25 krajín a jedna krajina sa hlasovania zdržala. Tento krok odporučila vlani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Úrad OSN so sídlom vo Viedni však marihuanu nelegalizoval. Stále je na zozname drog, ktoré sú "vysoko návykové". To znamená, že výroba a predaj marihuany sú z hľadiska medzinárodných dohovorov o kontrole drog stále prísne obmedzené na vedecké a lekárske využitie.