Úrad OSN: Z Iránu sa v júni vrátilo do vlasti vyše 230.000 Afgancov

Kábul 30. júna (TASR) - Viac než 230.000 Afgancov v júni odišlo z Iránu, pričom väčšinu z nich úrady deportovali, oznámila v pondelok Medzinárodná organizácia OSN pre migráciu (IOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Proti nelegálnym utečencom z Afganistanu začal Teherán konať ešte pred nedávnou 12-dňovou vojnou s Izraelom. V septembri 2024 vyhlásil, že z krajiny do konca marca 2025 deportuje približne dva milióny Afgancov. Tí do susedného Iránu utiekli pre nestabilnú vnútropolitickú situáciu v krajine.



Počet návratov z Iránu do Afganistanu v uplynulých týždňoch výrazne stúpol. Afganci hlásili zintenzívnenie deportácií pred termínom 6. júla, do ktorého podľa nariadenia Iránu musia Afganci bez dokladov opustiť krajinu.



Hovorca IOM upresnil, že od 1. do 28. júna sa z Iránu do Afganistanu vrátilo 233.941 osôb. V týždni od 21. do 28. júna pritom zaznamenali 131.912 návratov.



„Celkovo sa od 1. januára do 28. júna 2025 vrátilo 691.049 ľudí, 70 percent z nich bolo násilne poslaných späť,“ povedal hovorca organizácie.



IOM tvrdí, že minulý týždeň počas niekoľkých dní presahoval počet odchodov 30.000 denne a očakáva sa, že pred konečným termínom sa ich počet ešte zvýši. Podľa OSN sa výrazne zvýšil počet rodín, ktoré sa vracajú do Afganistanu, namiesto jednotlivcov, pričom muži, ženy a deti nosia kufre so všetkými svojimi vecami, píše AFP. Mnohí z nich majú len málo pracovných vyhliadok, pričom Afganistan je vystavený chudobe a vysokej nezamestnanosti.



Predstavitelia afganského vládnuceho hnutia Taliban vyzvali na dôstojný návrat migrantov a utečencov zo susedných krajín.



Iránska polooficiálna tlačová agentúra Mehr v piatok informovala, že Irán plánuje zo svojho územie deportovať všetkých cudzincov bez platných dokladov.