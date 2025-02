Úrad OSN: Z tábora v Sudáne muselo utiecť 10.000 ľudí

Chartúm 19. februára (TASR) - Dva dni bojov medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) prinútili približne 10.000 rodín ujsť z utečeneckého tábora Zamzam v sudánskom štáte Severný Dárfúr, oznámila v stredu Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



RSF minulý týždeň vtrhli do tábora, v ktorom žije najmenej pol milióna ľudí, čo vyvolalo potýčky so sudánskou armádou a spojeneckými milíciami.



Tieto násilnosti podľa IOM vyhnali z tábora Zamzam od 11. februára 10.000 rodín. Okrem tábora bolo vysídlených ďalších "1544 domácností z rôznych dedín" v blízkosti hlavného mesta Severného Dárfúru, al-Fašír, uviedla IOM.



Al-Fašír je jediným hlavným mestom štátu v západnej oblasti Dárfúru, čo RSF počas vojny, ktorá vypukla na jar 2023, nedobyli. Polovojenské jednotky v súčasnosti zintenzívnili útoky na toto mesto v snahe upevniť svoju moc v Dárfúre, píše AFP. Napriek tomu sa však RSF dosiaľ nepodarilo dobyť mesto, keďže armáda útoky odráža. Z mesta však utiekli desiatky tisíc ľudí.



Podľa OSN bolo už pred poslednými útokmi v Severnom Dárfúre vysídlených 1,7 milióna ľudí a dva milióny z nich boli vystavené mimoriadnemu nedostatku potravín.



Do tábora Zamzam založeného v roku 2004 prišli po začiatku vojny vysídlení Sudánci. V auguste vyhlásili v tábore hladomor, ktorý odvtedy zasiahol aj ďalšie dva tábory s vysídlenými obyvateľmi v okolí al-Fašír. Podľa predpokladov, s ktorými sa zhoduje aj OSN, sa hladomor do mája rozšíri do ďalších piatich oblastí štátu vrátane mesta al-Fašír.



Takmer dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí, vyhnala z domovov viac ako 12 miliónov ľudí a spôsobila najväčšiu krízu hladu a vysídľovania na svete, píše AFP.