Úrad OSN: Zásoby obohateného uránu v Iráne sa zväčšili

Viedeň/Teherán 26. februára (TASR) - Irán v posledných mesiacoch výrazne zvýšil svoje zásoby obohateného uránu, uviedla v stredu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) spadajúca pod OSN. Podľa nej to vyvoláva obavy z prípadného využitia materiálu pre výrobu jadrovej zbrane, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Vo štvrťročnej správe MAAE sa uvádza, že k 8. februáru mal Irán 274,8 kilogramu uránu obohateného na 60 percent. V novembri 2024 to bolo o viac ako 90 kilogramov menej. Celkové zásoby obohateného uránu v krajine predstavujú 8294,4 kilogramu, informovala dozorná agentúra. Minulý november to bolo o 1690 kilogramov menej.



"Výrazne zvýšená výroba a hromadenie vysoko obohateného uránu v Iráne, jedinom štáte bez jadrovej zbrane, ktorý tento materiál vyrába, vyvoláva vážne obavy," vyhlásila MAAE vo svojej správe.



Pri uráne obohatenom na 60-percentnú čistotu stačí už len krátky technologický krok na jeho obohatenie na úroveň 90 percent, použiteľnú na zbrojné účely. Na základe definície MAAE je jadrovú zbraň teoreticky možné vyrobiť zo 42 kilogramov uránu obohateného na 60 percent, po jeho obohatený na 90 percent.



Iránsky jadrový program sa v posledných týždňoch znovu dostal do väčšieho povedomia s opätovným nástupom amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump presadzoval politiku "maximálneho tlaku" na Irán, pričom USA v roku 2018 odstúpili od dohody o iránskom jadrovom programe a následne obnovili tvrdé sankcie voči Iránu.



Teherán tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely a popiera tvrdenia, že by mal záujem vyvinúť jadrovú zbraň.