< sekcia Zahraničie
Úrad OSN žiada nezávislé vyšetrenie smrti ženy po streľbe agenta ICE
Incident v Minneapolise sa odohral minulý týždeň v stredu.
Autor TASR
Ženeva 13. januára (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v utorok požiadal o rýchle a nezávislé prešetrenie minulotýždňového incidentu v Minneapolise, pri ktorom agent Imigračného a colného úradu (ICE) zastrelil 37-ročnú ženu za volantom auta. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Na základe medzinárodného práva v oblasti ľudských práv je zámerné použitie smrtiacej sily prípustné iba ako posledná možnosť proti osobe, ktorá predstavuje bezprostrednú hrozbu pre život,“ povedal hovorca OHCHR Jeremy Laurence novinárom v Ženeve.
„Vyšetrovanie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) berieme na vedomie a trváme na potrebe urýchleného, nezávislého a transparentného prešetrenia tohto usmrtenia,“ dodal a vyzval „všetky orgány, aby podnikli kroky na zmiernenie napätia a aby sa zdržali podnecovania k násiliu“.
Incident v Minneapolise sa odohral minulý týždeň v stredu. Agent ICE zastrelil Renee Nicole Macklin Goodová v jej aute, pretože sa údajne pokúšala do neho naraziť. Toto tvrdenie spochybňuje video z miesta činu, podľa ktorého sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo.
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) aj prezident Donald Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a DHS ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu.
Štát Minnesota v pondelok pre tento incident podal proti Trumpovej administratíve žalobu. Generálny prokurátor Minnesoty Keith Ellison uviedol, že obrovský nárast agentov DHS v štáte na severe USA spôsobil, že jeho obyvatelia sa cítia menej bezpečne. Podľa primátora Minneapolisu Jacoba Freya prezident Trump zásahy proti Minnesote cielil práve pre demokratické vedenie štátu.
Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová v nedeľu potvrdila, že do Minneapolisu, kde sa od minulej stredy každodenne konajú protesty a spomienkové zhromaždenia na počesť Goodovej, smeruje ďalších niekoľko stoviek federálnych agentov.
„Na základe medzinárodného práva v oblasti ľudských práv je zámerné použitie smrtiacej sily prípustné iba ako posledná možnosť proti osobe, ktorá predstavuje bezprostrednú hrozbu pre život,“ povedal hovorca OHCHR Jeremy Laurence novinárom v Ženeve.
„Vyšetrovanie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) berieme na vedomie a trváme na potrebe urýchleného, nezávislého a transparentného prešetrenia tohto usmrtenia,“ dodal a vyzval „všetky orgány, aby podnikli kroky na zmiernenie napätia a aby sa zdržali podnecovania k násiliu“.
Incident v Minneapolise sa odohral minulý týždeň v stredu. Agent ICE zastrelil Renee Nicole Macklin Goodová v jej aute, pretože sa údajne pokúšala do neho naraziť. Toto tvrdenie spochybňuje video z miesta činu, podľa ktorého sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo.
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) aj prezident Donald Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a DHS ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu.
Štát Minnesota v pondelok pre tento incident podal proti Trumpovej administratíve žalobu. Generálny prokurátor Minnesoty Keith Ellison uviedol, že obrovský nárast agentov DHS v štáte na severe USA spôsobil, že jeho obyvatelia sa cítia menej bezpečne. Podľa primátora Minneapolisu Jacoba Freya prezident Trump zásahy proti Minnesote cielil práve pre demokratické vedenie štátu.
Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová v nedeľu potvrdila, že do Minneapolisu, kde sa od minulej stredy každodenne konajú protesty a spomienkové zhromaždenia na počesť Goodovej, smeruje ďalších niekoľko stoviek federálnych agentov.