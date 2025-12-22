< sekcia Zahraničie
Úrad OSN:Masová produkcia captagonu v Sýrii sa po páde Asada spomalila
Podľa UNODC v rokoch 2019 až 2023 pochádzalo až 82 percent zadržaného captagonu zo Sýrie a 17 percent z Libanonu.
Autor TASR
Viedeň 22. decembra (TASR) - Masová výroba syntetickej drogy captagon v Sýrii bola podľa najnovšej analýzy Organizácie Spojených národov (OSN) po páde režimu prezidenta Bašára Asada obmedzená. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) v správe zverejnenej v pondelok uvádza, že od decembrového pádu Asada sýrske úrady zatvorili 15 veľkých priemyselných laboratórií a 13 menších skladovacích zariadení tejto drogy.
Viaceré záťahy naznačujú, že veľké množstvo captagonu naďalej pochádza zo Sýrie. Podľa UNODC pochádza najmä z menších laboratórií v Sýrii a susediacich krajinách.
Agentúra OSN varuje, že po rozbití sýrskeho priemyslu s catagonom môžu užívatelia tejto drogy prejsť na metamfetamín. Výroba tejto drogy za posledné roky v regióne Blízkeho východu značne narástla, uvádza UNODC.
Príjem z výroby a predaja captagonu bol dlhodobo dôležitým zdrojom režimu Bašára Asada. Prekurzory pre jeho výrobu podľa UNODC dovážali viac ako desať rokov štátom kontrolované firmy a z nich sa potom v Sýrii vyrábali obrovské množstvá tejto drogy.
Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, používateľom navodzuje pocity eufórie a dodáva im množstvo energie. Na trh sa dostal v roku 1961 a používal sa na liečenie hyperkinetických porúch u detí, narkolepsie alebo depresie. Je silne návykový a v roku 1986 sa preto dostal na zoznam látok zakázaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
