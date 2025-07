Úrad: Počet obyvateľov EÚ najmä vďaka migrácií presiahol 450 miliónov

Brusel 11. júla (TASR) - Počet obyvateľov členských štátov Európskej únie (EÚ) k 1. januáru 2025 dosiahol 450,4 milióna, o 1,07 milióna viac ako pred rokom. Populácia rástla už štvrtý rok po sebe najmä vďaka imigrácií po pandémií COVID-19, píše TASR na základe piatkovej tlačovej správy Štatistického úradu EÚ (Eurostat) a agentúry Reuters.



V štátoch EÚ od roku 2012 úmrtia prevyšujú počty novonarodených detí a imigrácia do Európy predstavuje hlavnú hnaciu silu populačného rastu. To podľa Eurostatu poukazuje na demografické problémy Európy, keď starnúce obyvateľstvo a nízka pôrodnosť zaťažujú sociálne systémy a spôsobujú nedostatok pracovných síl.



Do krajín Európskej únie sa z nečlenských štátov v roku 2024 prisťahovalo 2,3 milióna ľudí, zomrelo 4,82 milióna ľudí a 3,56 milióna sa narodilo. Bez migrácie by EÚ stratila 1,3 milióna obyvateľov. Populačný prírastok zaznamenalo 19 krajín, osem malo pokles.



Krajinami s najväčším počtom obyvateľov ostali Nemecko, Francúzsko a Taliansko, ktoré spolu tvoria 47 percent populácie EÚ.



Najviac detí sa štatisticky narodilo na Malte (19,0 na 1000 ľudí), v Írsku (16,3 na 1000) a v Luxembursku (14,7 na 1000). Najhoršie obstálo Lotyšsko (-9,9 na 1000), Maďarsko (-4,7 na 1000), Poľsko a Estónsko (obe -3,4 na 1000). Na Slovensku viac ľudí zomrelo ako sa narodilo (-1,0 na 1000).



Počet obyvateľov v EÚ sa znížil naposledy počas pandémie COVID-19 v roku 2021. Agentúra Reuters uvádza, že pre nové migračné politiky a hraničné kontroly, ktoré tento rok zaviedli mnohé európske štáty, môže budúcoročná štatistika opäť ukazovať pokles.



Európska populácia vzrástla z 354,5 miliónov v roku 1960 na 450,4 milióna v roku 2025, no rýchlosť rastu sa postupne znižuje. Zatiaľ čo v 60. rokoch minulého storočia pribúdali približne tri milióny ľudí ročne, medzi rokmi 2005 až 2024 populácia rástla o asi 0,9 milióna.