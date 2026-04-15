Streda 15. apríl 2026
Úrad pre bezpečnosť: V hubách sú stále stopy černobyľskej katastrofy

Ilustrčané foto. Foto: TASR - Pavol Remiaš

Autor TASR
Helsinki 15. apríla (TASR) - Podľa fínskeho úradu pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (STUK) sa netreba vyhýbať lesným hubám pre obavy z pretrvávajúcej rádioaktivity po jadrovej katastrofe v Černobyli. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.

Stopy po černobyľskej jadrovej katastrofe sú stále viditeľné v hubách rastúcich v prírode, vyplýva z nedávnej štúdie fínskeho úradu. Ide však pre bežných konzumentov o minimálnu úroveň. Zistenia sú založené na 875 vzorkách zahŕňajúcich 60 druhov húb, ktoré odobrali minulý rok. Naznačujú, že v minimálnom množstve sú v nich detekovateľné rádioaktívne zvyšky aj 40 rokov po jadrovej havárii v Sovietskom zväze v roku 1986.

Merania ukázali, že koncentrácie rádioaktívneho cézia v hubách klesli podľa očakávaní. Odporúčaný limit bezpečnosti potravín 600 becquerelov na kilogram v prirodzene rastúcich plodoch rastlín prekročilo menej ako desať percent vzoriek. STUK zdôraznil, že huby rastúce v prírode sú bezpečné na konzumáciu.

Úrovne rádioaktivity sa tiež líšia v závislosti od druhu a regiónu. Najvyššie koncentrácie boli zaznamenané na miestach, ktoré zasiahol najvyšší spad hneď po havárii v Černobyli – Kymenlaakso, Pirkanmaa a Päijät-Häme, čo nie je prekvapením.

Aj druhy s najvyššou nameranou rádioaktivitou by bolo potrebné skonzumovať v množstvách približne 12 kilogramov, aby sa podľa STUK človek vystavil dávke porovnateľnej s prirodzeným žiarením počas letu z Helsínk do New Yorku.
