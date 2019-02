Úrad Mayovej poprel správu, že existuje plán na voľby 6. júna

Toto na sto percent nie je pravda, uviedla hovorkyňa premiérkinho úradu k článku.

Londýn 3. februára (TASR) - Úrad britskej premiérky Theresy Mayovej poprel správu nedeľných novín Mail on Sunday, že poradcovia predsedníčky vlády zvažujú vyhlásenie parlamentných volieb v krajine na 6. júna. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



"Toto na sto percent nie je pravda," uviedla hovorkyňa premiérkinho úradu k článku. V ňom sa písalo, že Mayovej poradcovia uvažujú nad voľbami 6. júna, a to v prípade scenára, že brexit, teda vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, sa z pôvodného termínu 29. marca odsunie, ale Mayovej dohoda o odchode následne získa v apríli podporu britského parlamentu.



V článku bol citovaný nemenovaný minister, ktorý označil tento plán za pokus "druhoradých členov, zúfalo sa snažiacich udržať si svoje miesta".



Podľa zdrojov Mail on Sunday i novín Sunday Times by takýto plán ochránil premiérku v jej funkcii pred kritikmi, ktorí si želajú, aby rokovania o ďalšej fáze vystúpenia z EÚ - novej obchodnej dohode - už za Britániu viedol iný politický líder. Stúpenci takéhoto plánu súčasne poukázali na nové výsledky prieskumov ukazujúce, že Mayovej konzervatívci vedú o sedem percent pred labouristami, čo naznačuje šance Mayovej na volebné víťazstvo, uviedla televízia Sky News.



Mayová napríklad zvolala v roku 2017 voľby narýchlo s cieľom posilniť si pozíciu, po nich však jej Konzervatívna strana stratila tesnú väčšinu v parlamente a Mayová sa musela začať spoliehať na podporu severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), aby mohla ďalej vládnuť, pripomenula agentúra Reuters.