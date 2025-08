Úrad špeciálneho prokurátora v USA preveruje konanie bývalého šéfa

Washington 3. augusta (TASR) - Americký Úrad špeciálneho prokurátora (OSC), zodpovedný za etické záležitosti v rámci federálnej vlády, začal vyšetrovať bývalého špeciálneho prokurátora Jacka Smitha, ktorý viedol dva federálne prípady proti súčasnému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. S odvolaním sa na americké médiá o tom v noci na nedeľu informovala agentúra AFP, píše TASR.



OSC pre denník New York Times doplnil, že v Smithovom prípade vyšetruje možné porušenie Hatchovho zákona, ktorý zakazuje verejným činiteľom vykonávať politickú činnosť.



Podľa správ z médií OSC kontaktoval republikánsky senátor Tom Cotton, ktorý je Trumpovým blízkym spolupracovníkom. Cotton požiadal OSC, aby preveril, či Smithovo konanie malo za cieľ ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2024, ktoré Trump napokon vyhral.



Pre Trumpa je Smith jedným z hlavných cieľov jeho osobných útokov, uviedla AFP.



Smith bol za špeciálneho prokurátora vymenovaný v roku 2022, za administratívy demokrata Joea Bidena. Počas výkonu tejto funkcie vzniesol proti Trumpovi federálne obvinenia za nezákonné pokusy o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020 a za zadržiavanie utajovaných dokumentov po tom, čo opustil Biely dom.



AFP dodala, že Smith z postu na ministerstve spravodlivosti USA rezignoval - a urobil tak skôr, ako Trump mohol splniť svoj volebný sľub a odvolať ho. V januári však Smith ešte predložil svoju správu, v ktorej konštatoval, že Trump by za nezákonné pokusy o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020 bol odsúdený, ak by nebol znovuzvolený. Obvinenia voči Trumpovi boli po posledných prezidentských voľbách stiahnuté v súlade s tradíciou nestíhania úradujúceho prezidenta.



Podľa AFP v prípadoch ako je Smithov, OSC nemôže začať trestné stíhanie, ale môže svoje zistenia postúpiť ministerstvu spravodlivosti, ktoré na to má právomoc. Najprísnejším trestom podľa Hatchovho zákona je ukončenie pracovného pomeru, ktoré by sa na Smitha nevzťahovalo, pretože už rezignoval.



Od svojho návratu do Bieleho domu v januári 2025 Trump prijal mnoho represívnych opatrení proti svojim údajným nepriateľom: zbavil bývalých úradníkov ich bezpečnostných previerok a ochranných opatrení, zameral sa aj na právnické firmy zapojené do jeho káuz a stiahol federálne financovanie univerzít.



AFP pripomenula, že v rámci týchto represií Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal v júli vyšetrovať svojho bývalého riaditeľa Jamesa Comeyho i bývalého šéfa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Brennana, ktorí sú známi ako Trumpovi kritici. O niekoľko dní neskôr bola náhle z práce prepustená Comeyho dcéra Maurene. Ako federálna prokurátorka sa zaoberala prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktorý je spájaný s mnohými celebritami a politikmi vrátane Trumpa.