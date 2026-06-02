V Nemecku evidujú rekordný počet hlásení o diskriminácii
Nemecká spolková antidiskriminačná agentúra poskytuje podporu ľuďom, ktorí sa stali obeťami diskriminácie na základe rasy alebo etnického pôvodu, rodu, viery, zdravotného postihnutia, veku či pohlavia.
Autor TASR
Berlín 2. júna (TASR) - Na antidiskriminačnú agentúru v Nemecku sa minulý rok obrátil rekordný počet ľudí, až 13.067. Ide o 15-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vyplýva to z nových údajov zverejnených v utorok, informovala agentúra DPA.
V roku 2025 požiadalo o pomoc celkovo 13.067 ľudí, čo je doteraz najvyšší zaznamenaný počet. Najviac z nich - až 43 percent - uviedlo, že sa stretli s rasovou diskrimináciou. To zahŕňa rasistické urážky, hanlivé poznámky a diskrimináciu na základe rasovej príslušnosti na pracovisku, pri hľadaní bývania či v zdravotníctve.
„Rasistické postoje sa stále viac zakoreňujú a vedú k výrazne závažnejším prejavom diskriminácie,“ podotkla nezávislá komisárka antidiskriminačnej agentúry Ferda Atamanová. Rasová diskriminácia podľa nej neškodí len jednotlivcom, ale aj hospodárstvu a spoločnosti ako celku.
Zo všetkých prijatých podnetov sa 3015 - približne 27 percent - týkalo diskriminácie na základe zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia. Ďalších 2407 osôb uviedlo, že boli diskriminovaní na základe svojho rodu.
