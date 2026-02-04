< sekcia Zahraničie
Úrad varuje pred útokmi na maďarské zastupiteľstvá v Nemecku
Autor TASR
Budapešť/Berlín 4. januára (TASR) - Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) varuje pred hrozbou útokov ľavicových extrémistov na maďarské zastupiteľské úrady v Nemecku. Súvisí to s očakávaným stredajším rozsudkom v prípade nemeckej občianky Maje T., ktorá je spájaná s krajne ľavicovým hnutím Antifa a čelí obžalobe pre účasť na sérii brutálnych útokov v Budapešti počas Dňa cti vo februári 2023. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
O tajnej správe BKA informoval nemecký týždenník Junge Freiheit s tým, že po vynesení verdiktu v procese s členmi extrémistickej skupiny „Hammerbande“ hrozí eskalácia násilia. Hammerbande je militantná bunka v rámci hnutia Antifa.
Nemecké bezpečnostné zložky monitorujú aktivity ľavicových extrémistov, ktorí v Nemecku a ďalších európskych krajinách organizujú demonštrácie na podporu obžalovanej. V okolí maďarských zastupiteľských úradov v Nemecku platia sprísnené bezpečnostné opatrenia.
Prípad vyvolal medzinárodnú pozornosť aj v súvislosti s nedávnym označením skupiny „Hammerbande“ za teroristickú organizáciu zo strany Spojených štátov.
