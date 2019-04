Úrad vysokého komisára OSN žiada pre Assangea spravodlivý súdny proces

Juliana Assangea uznal vo štvrtok londýnsky súd za vinného z porušenia podmienok prepustenia na kauciu a nariadil jeho väzbu až do oznámenia trestu.

Ženeva 12. apríla (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) vyzval v piatok súdne orgány, aby zakladateľovi organizácie WikiLeaks Julianovi Assangeovi, ktorý sa nachádza v Británii vo väzbe, zabezpečili spravodlivý proces. Informovala o tom agentúra Reuters.



Assangea, austrálskeho vydavateľa a internetového aktivistu, zatkli vo štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne po tom, ako mu Ekvádor po siedmich rokoch zrušil azyl. Podľa obvinenia porušil podmienky prepustenia na kauciu. Hrozí mu tiež vydanie do USA pre obvinenia zo zverejnenia desaťtisícov utajovaných vládnych dokumentov a zo sprisahania.



"Očakávame, že všetky príslušné úrady zabezpečia u orgánov pánovi Assangeovi právo na spravodlivý proces, ako i v prípade akéhokoľvek procesu extradície, ku ktorému môže prísť," povedala hovorkyňa OHCHR Ravina Šamdasáníová na brífingu v Ženeve.



Juliana Assangea uznal vo štvrtok londýnsky súd za vinného z porušenia podmienok prepustenia na kauciu a nariadil jeho väzbu až do oznámenia trestu.



Druhého mája sa zúčastní iného pojednávania, ktoré sa bude týkať americkej žiadosti o jeho vydanie v prípade sprisahania s Chelseou Manningovou za účelom získania tajných informácií z vládneho počítača. Podľa sudcu Michaela Snowa by USA mali predložiť dokumenty týkajúce sa vydania Assangea do 12. júna.