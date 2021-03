OSN sa zapojí do vyšetrovania dôsledkov krízy v Tigraji

New York 18. marca (TASR) - Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová súhlasí s požiadavkou Etiópie na začatie spoločného vyšetrovania podozrení, že ozbrojený konflikt v štáte Tigraj na severe Etiópie má závažné dôsledky v humanitárnej oblasti. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AFP.



Spresnila, že obyvatelia Tigraja informovali ľudskoprávne skupiny a novinárov o masakroch, sexuálnom násilí a mimosúdnych popravách civilistov, ktorých sa dopúšťajú bezpečnostné sily v regióne.



Objavila sa aj informácia, že systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v štáte Tigraj sa do veľkej miery zrútil. Odborníci varujú aj pred rizikom, že veľká časť ľudí v tomto regióne bude trpieť hladom.



Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (UNHCRC) teraz pripravuje plán, aby sa misia mohla začať čo najskôr, dodala AFP.



Kríza v Tigraji sa vystupňovala vlani na jeseň, keď vláda premiéra Abiya Ahmeda zasiahla vojensky proti jednotkám verným Tigrajskému ľudovo-oslobodzovaciemu frontu (TPLF), ktorý sa vzoprel autorite vlády v Addis Abebe.



Abiy vlani v novembri oznámil víťazstvo vládnych síl, ktoré sa predtým zmocnili tigrajského hlavného mesta Mekele. Vodcovia TPLF sú však stále na úteku a boje v štáte pokračujú.



Informovanosť o vývoji situácie v Tigraji je stále nedostatočná, aj keď humanitárne organizácie a médiá majú v poslednom čase už lepší prístup do tejto zemepisnej oblasti.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken minulý týždeň označil násilie v Tigraji za etnické čistky a vyzval na začatie vyšetrovania týchto prípadov. Etiópia odmietla takúto charakterizáciu skutkového stavu ako ničím neopodstatnenú a spornú.



OSN sa však naďalej obáva humanitárnej katastrofy v Tigraji a odhaduje, že pomoc tam potrebuje 4,5 milióna ľudí.