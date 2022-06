Úrad WHO pre Európu vyzval na spoločný boj proti opičím kiahňam

Kodaň 15. júna (TASR) - Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu v stredu vyzval na naliehavý spoločný boj proti šíreniu opičích kiahní a na spravodlivé rozdeľovanie vakcín. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Európa zostáva ohniskom šírenia opičích kiahní, pričom tamojších 25 krajín hlásilo už vyše 1500 prípadov tohto ochorenia, oznámil v stredu regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Henri Kluge. To je približne 85 percent z celkového počtu celosvetových prípadov, dodal.



"Rozsah tejto nákazy predstavuje skutočné riziko; čím dlhšie sa vírus bude šíriť, tým ďalej sa dostane a tým silnejšie sa uchytí v neendemických krajinách," uviedol Kluge a myslel tým krajiny, kde sa vírus až do mája tohto roka nevyskytoval vôbec alebo len zriedkavo.



Vírus využíva na šírenie také príležitosti, aké sa naskytnú. "Ale - a to je dôležité - musíme pamätať na to, že samotné opičie kiahne sa nespájajú so žiadnou konkrétnou skupinou (ľudí)," upozornil Kluge. Zatiaľ sa však ochorenie zistilo v Európe prevažne u mužov, ktorí majú pohlavný styk s mužmi.



Kluge tiež zdôraznil, že opičie kiahne by nemali byť dôvodom na rušenie podujatí počas nadchádzajúcej letnej sezóny. Leto s početnými akciami a festivalmi je podľa neho skôr príležitosťou na oboznamovanie verejnosti s informáciami o tomto ochorení.



Steve Taylor, riaditeľ Európskej asociácie organizátorov pochodov pride (EPOA), oznámil na spoločnej tlačovej konferencii s Klugem spoluprácu s WHO - aj vzhľadom na okolo 750 plánovaných akcií Gay Pride. Cieľom je pracovať s faktami, aby sa ľudia mohli chrániť sami seba, ale aj svojich blízkych a svoju komunitu, vysvetlil Taylor.