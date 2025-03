Úrad zdravotníctva: V rómskej komunite v D. Strede sa vyskytla žltačka

Dunajská Streda 4. marca (TASR) - Hygienici evidujú medzi členmi rómskej komunity na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede výskyt ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Zatiaľ je potvrdených deväť prípadov ochorenia. TASR to potvrdila vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Dunajskej Strede Terézia Vörösová.



Prvý prípad bol zaznamenaný 17. februára. "Posledné ochorenia boli hlásené na RÚVZ v Dunajskej Strede 26. februára," priblížila s tým, že chorí sú izolovaní na Infekčnej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave.



Medzi chorými sú aj deti navštevujúce základnú školu. "Kontaktovali sme dotknutú základnú školu, zabezpečujeme protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy," dodala.



RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede zároveň uverejnil vyhlášky vo vestníku vlády, ktorými nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia a na predchádzanie vzniku a šíreniu VHA.