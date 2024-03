Úradu pre kontrolu narkotík: Internet zvýšil dostupnosť drog

Viedeň 5. marca (TASR) - Obchodovanie s drogami cez internet zvýšilo dostupnosť drog na nelegálnom trhu, vyplýva z výročnej správy Medzinárodného úradu pre kontrolu narkotík (INCB) zverejnenej v utorok. Úrad však vidí potenciál na využitie internetu na prevenciu a liečbu užívania drog, informuje TASR.



Obchodníci s drogami môžu podľa INCB ponúkať svoje produkty cez internet veľkému globálnemu publiku. Ako trhoviská je totiž možné využívať rôzne internetové platformy. "Vidíme, že obchodovanie s drogami neprebieha len na temnom, tzv. dark webe. Zločinci využívajú aj legitímne platformy elektronického obchodu," uviedol prezident INCB Jallal Toufiq. Zároveň vyzval vlády, aby spolupracovali so súkromným sektorom a INCB na prevencii a odhaľovaní obchodovania s nebezpečnými látkami na internete.



"Zároveň nás znepokojuje čoraz častejšie využívanie sociálnych médií na predaj drog, a to aj deťom, a spôsoby, akými zločinci využívajú internetové platformy na nezákonnú činnosť," dodal Toufiq.



INCB upozorňuje na neľahkú úlohu polície a vyšetrovateľov pri monitorovaní a stíhaní drogových aktivít na internete. Páchatelia totiž používajú rôzne šifrovacie metódy a môžu sa presunúť do krajín s benevolentnejšími opatreniami alebo sa usadiť v krajinách, odkiaľ ich úrady odmietnu vydať. Ďalšou komplikáciou je samotný rozsah on-line aktivít.



Bezpečnosť ľudí pritom ohrozujú aj aj nelegálne internetové lekárne predávajúce lieky bez lekárskeho predpisu. "Spotrebitelia tak nemôžu vedieť, či ide o falšované, neschválené alebo dokonca nelegálne lieky," uvádza INCB.



INCB však vidí aj priestor na využívanie internetu na prevenciu užívania drog či šírenia povedomia o ich škodlivosti a podporu kampaní v oblasti verejného zdravia. Podľa úradu by mohli vlády používať napríklad sociálne siete na realizáciu rôznych kampaní s cieľom predchádzať užívaniu drog najmä medzi mladými ľuďmi.



Úrad v správe zároveň upozorňuje na pretrvávajúce regionálne rozdiely v dostupnosti a spotrebe legálnych liekov na tlmenie bolesti, ktorá je najvyššia v Európe a Severnej Amerike.



V súvislosti s vývojom v oblasti ponuky nelegálnych drog INCB poukazuje na pokles pestovania ópiového maku a výroby heroínu v Afganistane. Pestovanie kríka koky, z ktorej sa získava kokaín, však vzrástol v Kolumbii a Peru.



Úrad okrem toho spomína aj zavádzanie regulovaných trhov s konope na nelekárske účely v niektorých európskych krajinách, čo podľa neho zrejme nie je v súlade s medzinárodnými dohovormi o kontrole drog.