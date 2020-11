Úradujúci prezident Burkiny Faso zvíťazil už v prvom kole volieb

Ouagadougou 26. novembra (TASR) - Prezident Burkiny Faso Roch Marc Christian Kaboré bude v úrade aj druhé funkčné obdobie, keďže už v nedeľnom prvom kole volieb získal jasnú väčšinu hlasov. Vo štvrtok o tom informovala volebná komisia západoafrickej krajiny.



"Pán Kaboré... získal 57,87 percenta hlasov a je predbežne zvoleným prezidentom Burkiny Faso," povedal podľa agentúry AFP Newton Ahmed Barry, šéf Nezávislej národnej volebnej komisie (CENI).



Eddie Komboigo, kandidát niekdajšej vládnej strany, sa umiestnil vo voľbách na druhom mieste s 15,48 percenta hlasov. Po ňom nasledoval Zephirin Diabré s 12,46 percenta hlasov a analytici ho pokladajú za vôbec najlepšie umiestnenú nádej opozície.



Kaborého (63) kritizujú za nedostatočné zvládnutie päťročného povstania džihádistov, ktoré sa do krajiny prenieslo z Mali.



Bol však favoritom volieb a získaním väčšiny v prvom kole sa vyhol druhému kolu, v ktorom by súperil s jediným kandidátom zjednotenej opozície.



V nedeľu 22. novembra sa v bývalej francúzskej kolónii konali voľby do zákonodarného zboru aj prezidentského úradu, kde sa sústreďuje výkonná moc.



Ústavný súd má týždeň na to, aby výsledok volieb potvrdil.



Burkina Faso ako jedna z najchudobnejších krajín na svete zápasí s džihádistickou operáciou, ktorá si od roku 2015 vyžiadala najmenej 1200 ľudských životov a donútila okolo milión obyvateľov ujsť zo svojich domovov.



Opozičné strany tvrdia, že voľby boli poznamenané podvodmi a chybnými postupmi, a pohrozili, že "odmietnu výsledky poznačené nezrovnalosťami".



Ich sťažnosti sa týkajú aj volebných miestností, ktoré sa neotvorili alebo sa otvorili neskoro, nesprávneho zaobchádzania s urnami a svojvoľných zmien volebných okrskov.



Pre nepokojnú situáciu sa voľby nekonali najmenej na jednej pätine územia krajiny a právo voliť tak bolo odopreté 350.000 ľuďom, ako vyplýva z údajov CENI.



Politické strany podporujúce Kaborého v utorok argumentovali, že všetci kandidáti boli problémami postihnutí rovnako a že v žiadnom prípade nemali nedostatky taký rozsah, aby zásadne ovplyvnili výsledok.