Úradujúci prezidenti Venezuely a Kolumbie sa čoskoro stretnú
Autor TASR
Caracas/Bogota 19. februára (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v stredu vyhlásila, že telefonicky rokovala so svojím kolumbijským náprotivkom Gustavom Petrom a dohodli sa na osobnom bilaterálnom stretnutí, ktoré bude „čoskoro“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dohodli sme sa na usporiadaní bilaterálneho stretnutia na úrovni hláv štátov,“ napísala Rodríguezová na sociálnej sieti Telegram s prísľubom, že budú riešiť „kľúčové problémy“ vrátane energetiky a bezpečnosti. Kolumbia bez uvedenia termínu takéto stretnutie avizovala už pred niekoľkými týždňami.
Pôjde o prvé osobné stretnutie Petra s úradujúcim venezuelským prezidentom od zajatia Nicolása Madura začiatkom januára americkými špeciálnymi jednotkami. Kolumbijský prezident naposledy navštívil Venezuelu v apríli 2024.
Podľa agentúry AFP bol Petro dôležitým spojencom Nicolása Madura a krátko po jeho zajatí americký postup odsúdil. Medzičasom sa však stretol so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a jeho vyjadrenia voči vojenskej operácii Spojených štátov sa zjemnili.
Kolumbia a Venezuela majú spoločnú 2200-kilometrovú hranicu. Rozsiahle oblasti pohraničného územia ovládajú rôzne ozbrojené skupiny a využívajú ho na obchod s narkotikami či na nelegálnu ťažbu nerastných surovín.
