Úradujúci šéf americkej agentúry FEMA Richardson odstúpil z funkcie
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Úradujúci riaditeľ americkej Federálnej agentúry pre riadenie núdzových situácií (FEMA) David Richardson v pondelok odstúpil z funkcie. Informáciu priniesol denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Richardsonovho predchodcu odvolali v máji, keď Kongresu povedal, že by FEMA nemala byť zrušená. Americký prezident Donald Trump dovtedy tvrdil, že chce znížiť personálne stavy vo FEMA s odôvodnením, že množstvo z jej kompetencií jednotlivé štáty USA zvládnu vykonávať samé.
FEMA zohráva dôležitú úlohu na celoštátnej úrovni pri prírodných katastrofách, ako sú napríklad hurikány, povodne alebo zemetrasenia.
Podľa agentúry Reuters sa Richardson v porovnaní s predchádzajúcimi riaditeľmi držal v úzadí a málokedy sa objavoval na verejnosti. Tvárou boja proti prírodným katastrofám bola skôr ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová, pod ktorej rezort FEMA patrí.
