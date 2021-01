Úradujúci veľvyslanec KĽDR v Kuvajte ušiel do Južnej Kórey

Soul 25. januára (TASR) - Úradujúci veľvyslanec Severnej Kórey v Kuvajte Ryu Hyun Woo ušiel do Južnej Kórey. Ide o najnovší prípad v sérii útekov vysokopostavených predstaviteľov tejto izolovanej krajiny. Informáciu zverejnil v pondelok zákonodarca v Soule, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Ryu Hyun Woo riadil severokórejské veľvyslanectvo v Kuvajte po tom, čo bol vyhostený bývalý ambasádor So Chang Sik. Toho vyhostili na základe rezolúcie OSN z roku 2017, ktorá vyzývala na obmedzenie diplomatických misií Severnej Kórey (KĽDR) v zahraničí.



Ryu emigroval do Južnej Kórey vlani v septembri, ako uviedol Tae Yong Ho, ktorý bol zástupcom severokórejského veľvyslanca v Británii, kým v roku 2016 ušiel do Južnej Kórey a vlani ho tam zvolili za zákonodarcu.



Kuvajt je pre Pchjongjang hlavným zdrojom zahraničnej meny a severokórejský režim tam poslal tisíce robotníkov, prevažne na stavby.



Tae tiež informoval, že Ryu je zaťom Jon Il Chuna, ktorý v minulosti dohliadal na výbor Kórejskej strany pracujúcich, zodpovedný za správu tajných pokladníc vládnucej rodiny Kimovcov prezývaných aj Izba 39.



Zbehnutie Ryua je znakom toho, že severokórejská elita, ktorá sa vzpiera mocenskej základni vodcu Kim Čong-una, ho pomaly, ale isto opúšťa, dodal Tae.



Ryu ušiel niekoľko mesiacov po tom, čo Jo Song Gil, ktorý bol úradujúcim veľvyslancom KĽDR v Taliansku, zmizol z ambasády so svojou manželkou a vynoril sa v Južnej Kórei.