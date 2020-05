Donecké úrady zadržiavajú podozrivého zo zostrelenia boeingu

Kyjev/Londýn 14. mája (TASR) – Proruské úrady v ukrajinskom Donecku zadržali ešte v marci jedného z mužov obvinených v prípade zostrelenia malajzijského dopravného lietadla nad Donbasom. Uviedli to zdroje ruskej redakcie rozhlasovej stanice BBC. Zadržaným je podľa správy Ukrajinec Leonid Charčenko.



Malajzijské lietadlo typu Boeing 777 letelo 17. júla 2014 na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Počas letu nad východom Ukrajiny, ktorý ovládajú proruskí separatisti, ho zasiahla raketa. Lietadlo sa zrútilo, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.



Podľa BBC Charčenka zadržali 11. marca v blízkosti jeho domu v Donecku. Momentálne je vo vyšetrovacej väzbe v zadržiavacom zariadení ministerstva spravodlivosti samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) v Donecku.



Jeden zo zdrojov ruskej služby BBC uviedol, že obvinenia, ktoré voči nemu boli vznesené, sú "smiešne": ide o prípad nezákonnej bytovej prehliadky z roku 2014 a o nezákonné držanie zbraní. Kým v prvom prípade poškodení nepodali trestné oznámenie, v druhom prípade ide o kauzu z roku 2019, keď Charčenkovi ministerstvo štátnej bezpečnosti DĽR pridelilo zbraň s cieľom zaistiť jeho osobnú bezpečnosť práve v súvislosti s prípadom letu MH17.



Zdroj BBC sa domnieva, že Charčenka zatkli, aby bol izolovaný a aby sa eliminovalo riziko, že sa stane obeťou únosu ukrajinskými tajnými službami.



V júli roku 2019 uniesli ukrajinské tajné služby z DĽR bývalého veliteľa protivzdušnej obrany Vladimira Cemacha, ktorý mal štatút kľúčového svedka v prípade havárie lietadla Boeing - neskôr dostal štatút podozrivého. Ukrajina obvinila Cemacha zo založenia teroristickej skupiny.



V septembri 2019 Cemacha vydali do Ruska v rámci výmeny väzňov a následne sa vrátil do DĽR. Stalo sa tak napriek tomu, že holandská prokuratúra vyšetrujúca zostrelenie lietadla malajzijských aerolínii vtedy žiadala, aby Cemach zostal na Ukrajine a aby ho ukrajinské úrady nevydali do Ruska.



Charčenka zatkli dva dni po začiatku súdneho procesu vo veci letu MH17 pred súdom v Holandsku. Všetkých štyroch mužov obvinených v kauze súdia v neprítomnosti a sú zaradení na zoznam medzinárodne hľadaných osôb. Ukrajinské orgány po Charčenkovi pátrajú od roku 2015 na základe obvinenia z vytvorenia teroristickej skupiny.