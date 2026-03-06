Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úrady hlásia 9 zranených pri ukrajinskom dronovom útoku na Sevastopol

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sevastopol je sídlom ruskej Čiernomorskej flotily na Kryme, ktorý Rusko nezákonne anektovalo v roku 2014. Západné krajiny podľa Reuters neuznávajú kontrolu Moskvy nad polostrovom.

Moskva 6. marca (TASR) - Najmenej deväť zranených si vyžiadal ukrajinský dronový útok na prístavné mesto Sevastopol na Krymskom polostrove anektovanom Ruskom, informovala agentúra Reuters.

Gubernátora Sevastopola Michail Razvožajev na sieti Telegram v noci na piatok uviedol, že zostrelený ukrajinský dron, ktorý bol naplnený výbušninami a kovovými guľami, dopadol vedľa päťposchodovej obytnej budovy a spôsobil na nej vážne škody.

Šesť osôb vrátane troch detí podľa neho hospitalizovali s reznými ranami. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť, upozornila agentúra DPA.

Razvožajev skôr tiež informoval, že trosky z dronu poškodili rozvodňu, v dôsledku čoho sa prístavné mesto ocitlo čiastočne bez elektrickej energie.

Sevastopol je sídlom ruskej Čiernomorskej flotily na Kryme, ktorý Rusko nezákonne anektovalo v roku 2014. Západné krajiny podľa Reuters neuznávajú kontrolu Moskvy nad polostrovom.
