Úrady hlásia najmenej 15 obetí po útoku Izraela na školu v pásme Gazy

Gaza 4. novembra (TASR) - Najmenej 15 ľudí prišlo o život v sobotu po útoku Izraela na školu prevádzkovanú OSN v pásme Gazy, v ktorej boli umiestnení vysídlení Palestínčania. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hovorca ministerstva uviedol, že masaker na škole v utečeneckom tábore Džabálijá na severe pásma Gazy, ktorý spáchali okupanti, si vyžiadal 15 obetí na životoch a 70 zranených. Ministerstvo predtým hlásilo 12 mŕtvych a 54 zranených. Izrael sa k záležitosti bezprostredne nevyjadril a AFP nebola schopná údaje overiť z nezávislých zdrojov.



K záležitosti sa zatiaľ nevyjadrila ani agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA). Tá však vo štvrtok (2. novembra) uviedla, že štyri jej školy v pásme Gazy, v ktorých sa ukrývalo takmer 20.000 vysídlených osôb, sú v dôsledku útokov poškodené.



Palestínsky Červený polmesiac oznámil, že najmenej 21 ľudí utrpelo zranenia po tom, ako izraelský útok zasiahol budovu neďaleko jednej z nemocníc v Gaze, píše agentúra AP.



Izrael opakovanie žiadal evakuáciu nemocnice a ďalších zariadení v severnej časti Gazy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalšie humanitárne organizácie však uviedli, že to nie je možné z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pacientov. Tieto zariadenia tiež poskytujú prístrešie tisícom vysídlených osôb.