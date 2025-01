Úrady majú 105 záznamov o mužovi, ktorý útočil v Magdeburgu

Berlín/Magdeburg 16. januára (TASR) — Úrady v najmenej šiestich nemeckých spolkových krajinách mali do činenia s lekárom zo Saudskej Arábie, ktorý vlani 20. decembra zabil autom na vianočných trhoch v Magdeburgu šesť ľudí a takmer 300 zranil. Vyplýva to zo 16-stranovej dôvernej správy, ktorú vypracoval Spolkový kriminálny úrad (BKA) a vo štvrtok sa ňou bude zaoberať výbor Spolkového snemu. Správu má k dispozícii týždenník Der Spiegel, informuje TASR na základe správy webového portálu spravodajskej televízie n-tv.



Úrady podľa BKA zaznamenali od roku 2013 celkovo 105 udalostí, súvisiacich s útočníkom, 50-ročným Tálibom al-Abd al-Muhsinom, ktorý je povolaním psychiater a v Nemecku žije od roku 2006. Prebiehalo voči nemu 14 vyšetrovaní, z ktorých väčšina bola zastavená. Samotný Abd al-Muhsin podal 18 sťažností, najmä na organizáciu pomáhajúcu utečencom. Sťažoval sa však aj na sudcov a prokurátorov, dokonca sa vyhrážal vlastnému právnikovi.



V správe BKA sa konštatuje, neskorší útočník bol dvakrát právoplatne odsúdený, naposledy deň pred útokom v Magdeburgu za zneužívanie tiesňovej linky.



Jeho sťažnosťami sa zaoberali úrady v Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Predpomoransku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Berlíne, Hamburgu a Bavorsku. Obrátil sa aj na viaceré spolkové orgány - od BKA cez Spolkovú spravodajskú službu (BND) a Spolkový úrad na ochranu ústavy po úrad spolkového kancelára.



Už v júli 2014 Saudská Arábia informovala Spolkový úrad na ochranu ústavy, že Abd al-Muhsin sa vyhrážal saudskoarabskému veľvyslancovi v Nemecku. Záležitosť bola posunutá na BKA. V rokoch 2023 a 2024 saudskoarabské úrady opakovane upozornili BND a ďalšie orgány na internetové príspevky, v ktorých sa hrozil násilím. Policajti v Sasku-Anhaltsku ho dvakrát predvolali a varovali pred následkami takéhoto správania.



Abd al-Muhsin podľa správy niekoľkokrát kontaktoval aj nemecké ministerstvo vnútra. Vo februári 2023 poslal prostredníctvom kontaktného formulára nasledujúcu otázku: "Treba v Nemecku zabiť v uliciach Berlína 20 ľudí, aby ste dosiahli spravodlivosť?"



Tálib al-Abd al-Muhsin 20. decembra krátko po 19.00 h v prenajatom vozidle vrážal na ľudí na vianočných troch v Magdeburgu. Jeho čin si vyžiadal šesť mŕtvych a najmenej 299 zranených. Policajti ho bezprostredne po čine zadržali.



Magdeburg vo štvrtok navštívi nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Položí veniec ku kostolu svätého Jána, kde bolo zriadené pamätné miesto pre obete, na neďalekej radnici sa podpíše do kondolenčnej knihy a stretne sa so záchranármi.