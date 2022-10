Úrady na anektovanom Kryme preverujú zverejnenie klipu Červená kalina

Kyjev/Praha 2. októbra (TASR) - Úrady Ruskom anektovaného Krymského polostrova začali preverovať okolnosti zverejnenia videa, v ktorom víťazka súťaže krásy Missis Krym 2022 spieva známu ukrajinskú pieseň Červená kalina (Červona kalina). Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) videozáznam s klipom Oľgy Valejevovej bol už medzičasom z internetu odstránený.



Pieseň Červená kalina získala osobitnú popularitu na Ukrajine i vo svete po ruskej invázii vo februári. Stala sa základom pre kompozíciu Hey Hey, Rise Up!, ktorú nahrala skupina Pink Floyd so spevákom ukrajinskej skupiny Boombox Andrijom Chlyvňukom.



Polícia na Kryme sa kauzou Valejevovej začala zaoberať zrejme aj v súvislosti s tým, že tamojšie proruské vedenie v polovici septembra oznámilo zámer zakázať proukrajinské slogany a spievanie piesní "s kritickým obsahom voči Rusku".



Šéf proruskej krymskej administratívy Sergej Axionov vtedy varoval, že úrady vyvodia zodpovednosť voči každému, kto sa na takýchto aktoch podieľa alebo ich organizuje. Takéto správanie je "zradou vlastnej krajiny" a tí, ktorí podporujú Ukrajinu, by mali z Krymu odísť, napísal Axionov na sociálnej sieti Telegram.



Stanica RFE/RL na svojom webe pripomenula prípad z krymského mesta Bachčisaraj, kde tamojší súd stíhal šiestich organizátorov a účastníkov svadby krymských Tatárov práve za hranie piesne Červená kalina. Súd ju označil za "bojovú pieseň ukrajinských nacionalistov".



Obvinení boli potrestaní pokutami a administratívnymi väzbami. Platforma Telegram zverejnila aj video s verejným "ospravedlnením" majiteľa reštaurácie, kde sa svadba konala, aj dídžeja. Reštaurácia bola kvôli kontrole zatvorená.



Valejevová tvrdí, že nepoznala kontext piesne Červená kalina. Uviedla, že ako Ukrajinka narodená v meste Bilohirsk na Kryme sa túto pieseň naučila ako dieťa. Za jej interpretáciu a zverejnenie začala dostávať urážky a vyhrážky na sociálnych sieťach.