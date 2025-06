Úrady na gréckom ostrove Chios vyhlásili pre požiare núdzový stav

Atény 23. júna (TASR) - Úrady na gréckom ostrove Chios vyhlásili v pondelok núdzový stav v dôsledku rozsiahlych lesných požiarov, ktoré tam zúria od uplynulého víkendu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Na boj s plameňmi nasadili približne 190 hasičov, 38 vozidiel, 12 vrtuľníkov a štyri lietadlá. Hasenie sťažuje vietor, ktorý dosahuje silu šiesteho stupňa Beaufortovej stupnice („silný vietor“), čo zodpovedá rýchlosti 39 až 49 kilometrov za hodinu.



Grécky minister civilnej ochrany Joannis Kefalojannis pre miestne médiá uviedol, že požiar by sa mohlo podariť dostať pod kontrolu, ak sa vietor utíši, čo sa však zatiaľ nestalo. Podľa televízie Sky News je situácia v oblastiach požiaru kritická. Hovorca gréckej vlády Pavlos Marinakis informoval, že hasičom na Chiose príde na pomoc ďalších asi 170 kolegov, doplnila agentúra Reuters.



Pre požiar v nedeľu museli evakuovať obyvateľov asi desiatich obcí a stovky žiadateľov o azyl z prijímacieho centra. V pondelok previezli do bezpečia obyvateľov ďalších siedmich dedín.



Chios sa nachádza v severnej časti Egejského mora a je piatym najväčším gréckym ostrovom. V súčasnosti na ňom vyčíňa päť požiarov. Grécko je na ne obzvlášť náchylné v letných mesiacoch, pričom k horeniu porastov a ohrozeniu osídlených oblastí ohňom prispieva silný vietor, sucho a vysoké teploty súvisiace so zmenou klímy.



Podľa predpovedí sa v nadchádzajúcich dňoch očakáva vlna horúčav s teplotami nad 40 stupňov Celzia, a to aj v hlavnom meste Atény.