Úrady na juhu Talianska zvýšili pokuty za nenosenie rúšok

Rím 27. júla (TASR) - Úrady na juhu Talianska sprísnili pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok a masiek v uzavretých priestoroch, pričom za ich nerešpektovanie hrozí pokuta 1000 eur.



Talianska tlač v nedeľu informovala, že prvé zvýšené pokuty dostali v sobotu majitelia troch prevádzok v meste Salerno. Medzi nimi aj majiteľ baru a kaderníctva, v ktorých polícia zistila nerešpektovanie povinnosti nosiť rúško alebo inú ochranu dýchacích ciest.



Vincenzo de Luca, najvyšší predstaviteľ samosprávy regiónu Kampánia, kam patrí aj Neapol, na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook v piatok varoval, že "ak si naši spoluobčania myslia, že problém (s koronavírusom) je vyriešený, znamená to, že o niekoľko týždňov sa vrátime do stavu núdze".



Kľúčovým opatrením nového súboru nariadení je pokuta 1000 eur pre každého, kto nemá horné dýchacie cesty prekryté rúškom alebo maskou, keď sa nachádza v uzavretom priestore: v budove úradu, supermarkete, bare, reštaurácii, obchode alebo v prostriedku verejnej dopravy.



Podľa nových nariadení sú prevádzkovatelia verejnej dopravného povinní odmietnuť cestujúcich, ktorí nemajú na tvári masku alebo rúško. Ak už nastúpili do prostriedku MHD, musia byť sankcionovaní a "vyzvaní, aby vystúpili okamžite alebo čo najskôr". Ak odmietnu, "autobus alebo vlak bude zastavený" a bude privolaná polícia, aby zasiahla.



Zodpovednosť budú niesť aj prevádzky, "ak je trestný čin spáchaný pri výkone obchodnej činnosti". Okrem pokuty vo výške 1000 eur im hrozí aj zatvorenie na päť až 30 dní.



Taliansko bolo v Európe prvou krajinou postihnutou epidémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2. Nákaze podľahlo viac ako 35.000 ľudí a infikovaných bolo viac ako 242.000 osôb. V sobotu bolo zaznamenaných 275 nových prípadov nákazy a päť úmrtí.