Úrady na Martiniku po nepokojoch predĺžili zákaz nočného vychádzania

Fort-de-France 15. októbra (TASR) - Úrady na francúzskom karibskom ostrove Martinik predĺžili zákaz nočného vychádzania po novej vlne nepokojov, ktorá nastala v dôsledku prudko rastúcich cien potravín, zatiaľ čo rokovania medzi úradmi a protestujúcimi uviazli na mŕtvom bode. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Ostrovom s 350.000 obyvateľmi v uplynulých týždňoch otriasli násilné protesty proti vysokým cenám potravín. Počas novej vlny nepokojov minulý týždeň zahynul jeden človek a takmer 30 policajtov utrpelo zranenia. Demonštranti rabovali obchody, stavali horiace barikády a dostali sa do potýčok s bezpečnostnými zložkami.



Zákaz vychádzania od 21.00 h. do 05.00 h., ktorý úrady nariadili minulý týždeň, bol predĺžený do 21. októbra, uviedla v pondelok vo vyhlásení prefektúra Martiniku. Cieľom tohto "výnimočného opatrenia" je "zaručiť bezpečnosť ľudí a majetku".



Nepokoje nedávno ustúpili a prefektúra uviedla, že za uplynulých 48 hodín nezaznamenali žiadne väčšie incidenty. Žiaci základných a stredných škôl sa od utorka postupne vrátia do tried, informovali príslušné úrady.



Obyvatelia francúzskych zámorských území sa už dlho sťažujú na vysoké životné náklady. Na Martiniku sú ceny potravín o 40 percent vyššie ako v kontinentálnom Francúzsku. Protesty iniciovalo začiatkom septembra Združenie na ochranu afrokaribských národov a zdrojov (RPPRAC), ktoré požaduje reguláciu cien.



Miestna vláda zorganizovala sériu stretnutí s aktivistami a maloobchodníkmi, aby prediskutovala spôsoby zníženia cien. Nové rozhovory sa však neuskutočnia, pretože chýba "nový konkrétny a realizovateľný návrh", uviedol v pondelok večer predseda tamojšej Exekutívnej rady Serge Letchimy.



Aktivisti v reakcii na to varovali, že sú pripravení pokračovať v protestoch proti vysokým životným nákladom. "Sme ľudia, ktorí legitímne požadujú právo na prístup k potravinám za primerané ceny, a dosiaľ sa nám dostalo iba represie," povedal pre AFP líder RPPRAC Rodrigue Petitot.