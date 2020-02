Muž, ktorý autom vrazil do ľudí v Nemecku, ide do vyšetrovacej väzby

Frankfurt nad Mohanom 25. februára (TASR) - Generálna prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom nariadila v utorok večer vziať do vyšetrovacej väzby 29-ročného Nemca, ktorý v pondelok autom vrazil do davu ľudí počas karnevalového sprievodu v meste Volkmarsen v spolkovej krajine Hesensko a viac ako 60 osôb zranil. Informovala o tom agentúra DPA.



Muž čelí obvineniam z pokusu o vraždu, ťažkého ublíženia na zdraví a nebezpečne rýchlej jazdy.



Prokuratúra zopakovala, že vyšetrovanie o motíve činu stále prebieha a je vedené "všetkými smermi". Muž podľa prokuratúry svoje vozidlo "vedome nasmeroval do väčšej skupiny ľudí s úmyslom zabiť". Ako vyplýva z doterajšieho vyšetrovania, zranenia utrpelo 61 ľudí vo veku dvoch až 85 rokov. Bolo medzi nimi 20 detí. Niekoľko osôb bolo zranených ťažko.



Vzatie do vyšetrovacej väzby nariadil okresný súd v meste Kassel na žiadosť generálnej prokuratúry vo Frankfurte nad Mohanom. Podozrivý podľa informácií úradov nebol v čase spáchania činu pod vplyvom alkoholu. To, či užil iné omamné látky, zatiaľ nie je jasné, povedal hovorca prokuratúry.



V utorok večer sa na ekumenickej bohoslužbe vo Volkmarsene pripomínajúcej si nešťastný incident zúčastnili stovky ľudí, medzi nimi aj predseda vlády Hesenska Volker Bouffier a hesenský minister vnútra Peter Beuth.